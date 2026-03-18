Il Grande Fratello è tornato in onda su Canale 5, ma la trasmissione è segnata da un grave lutto. La produzione ha annunciato la perdita di una persona che era molto presente all’interno del programma, conosciuta per essere sempre stata disponibile per tutti i partecipanti. La notizia ha suscitato grande commozione tra il cast e lo staff.

Ore tristi per il Grande Fratello, che è tornato in onda da poche ore sui teleschermi di Canale 5. La produzione è stata colpita da un grave lutto. E' morta la storica autrice televisiva Annalisa Petrini, che da oltre trent'anni era la redattrice del reality show. La donna è morta per una breve malattia a Roma. La notizia è stata data dai canali social della produzione del Grande Fratello con un messaggio che ha colpito tutti quanti. Nel ricordo si leggono le seguenti parole: "Annalisa Petrini era una delle colonne portanti del GF. Da ieri non c'è più. Noi la ricorderemo sempre. Ciao Annalisa." Durante la prima serata in apertura di puntata, tutto lo staff compresa Ilary Blasi ha reso omaggio alla donna, che faceva parte della redazione dal 2000 in occasione della prima edizione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grave lutto al Grande Fratello, il ricordo strappalacrime: “C’era sempre per tutti”

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