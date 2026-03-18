Grappa | caduta di 250 metri un morto e due feriti

Un escursionista è morto dopo essere caduto da un'altezza di 250 metri lungo un sentiero innevato nel massiccio del Grappa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato due persone ferite in condizioni non chiare. La zona è stata transennata mentre le autorità hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Un dramma si è consumato nel silenzio del massiccio del Grappa, dove un escursionista ha perso la vita dopo una caduta di 250 metri lungo un sentiero innevato. L’incidente è avvenuto nei pressi del Bivacco Murelon Scopel, a 1.483 metri di quota, coinvolgendo un gruppo di sei persone partite dal Rifugio Bassano. Mentre il primo soccorritore ha subito le conseguenze della discesa in un canale, due altri membri del gruppo hanno riportato ferite: uno durante il tentativo di raggiungere l’amico caduto e l’altro scivolando più avanti per circa un centinaio di metri, riportando escoriazioni al volto. L’intervento delle autorità è stato rapido ma tragico: l’elicottero Falco 2, decollato da Belluno, ha raggiunto la scena dell’incidente permettendo al personale sanitario di calarsi nel canale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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