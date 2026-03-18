Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli ha espresso commenti duri nei confronti di Raimondo Todaro, accusandolo di essere scarsamente educato. La giornalista ha utilizzato un tono diretto e senza mezzi termini, evidenziando il suo punto di vista sulla condotta del ballerino. La discussione ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori, creando subito tensione all’interno della casa.

Nessuno aveva dubbi sul fatto che Selvaggia Lucarelli avrebbe portato un po' di pepe nella nuova edizione del Grande Fratello Vip e ieri sera ne ha già dato dimostrazione, specie con Raimondo Todaro. Cosa è successo tra loro durante la prima puntata del reality condotto da Ilary Blasi? La conduttrice ha fatto notare quanto sia stato carino il ballerino in studio dopodiché ha rivelato ciò che l'opinionista le ha raccontato, cioè che lui non la saluta mai. Come mai? Il gieffino non ha negato, in diretta ha detto di aver sempre evitato Selvaggia Lucarelli perché anche lei lo ha sempre evitato. Il gieffino ha fatto sapere di non aver salutato Cesara Buonamici quando l'ha incontrata prima dell'esibizione in studio per non risultare un 'lecchino'. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli al veleno con Raimondo Todaro: “Scarsamente educato”

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