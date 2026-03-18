Grande Fratello Vip riparte con leggerezza | Ilary è tornata ed era mancata

Da ildifforme.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Grande Fratello Vip è tornato con Ilary Blasi alla conduzione, offrendo un debutto che si è fatto notare per il tono spensierato e vivace. La conduttrice ha preso il via con energia, coinvolgendo i concorrenti e il pubblico in modo diretto. La prima puntata ha mostrato un clima allegro e dinamico, segnando così l'inizio di una nuova edizione del reality.

Ottima partenza per Ilary Blasi al timone del Grande Fratello Vip, un debutto leggero e scoppiettante. Selvaggia Lucarelli è la spalla perfetta della conduttrice, mentre Cesara Buonamici fatica a stare sul pezzo E’ partita la nuova edizione delGrande Fratello Vip. Il programma è stato riconfermato tra mille incertezze dato chedoveva essere Alfonso Signorini a condurlo ma poi, dopo essere stato coinvolto nello scandalo, Mediaset ha deciso di confermare l’edizione e di affidarla a Ilary Blasi. Erano anni che la conduttrice non tornava alGrande Fratello, trasmissione che è partita proprio con lei nel 2016. Adesso che c’è stato questo ritorno alle origini, il risultato è più che approvato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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