Grande Fratello Vip Ilary Blasi felice del suo ritorno | nessuna parola su Alfonso Signorini

Ilary Blasi torna a condurre il Grande Fratello Vip e durante la prima puntata non ha fatto alcun riferimento a Alfonso Signorini. La conduttrice si è presentata sul palco con un sorriso, concentrandosi sugli aspetti del programma e sui concorrenti, senza parlare di altri membri del team di produzione. La sua presenza è stata accolta con entusiasmo dal pubblico in studio.

Ilary Blasi torna al Grande Fratello Vip, nella prima puntata non ha mai menzionato Alfonso Signorini. Ieri sera su Canale 5 Ilary Blasi ha inaugurato la nuova edizione del Grande Fratello Vip e non ha potuto fare a meno di manifestare la sua gioia nell’essere tornata al timone del reality. Ilary Blasi al Grande Fratello Vip (Screen Mediaset Infinity) All’inizio della prima puntata l’amatissima conduttrice ha detto: “Lasciatemi dire due cose perché questo per me è un grande ritorno a casa e a casa si sta sempre bene. Io qua ho lasciato il cuore, ho lasciato tanti amici che sono lì: produzione, redazione, autori, cameraman, tecnici, la regia e tanti altri. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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