Grande Fratello Vip Ilary Blasi al debutto fa peggio di Alfonso Signorini

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è partita con Ilary Blasi alla guida, affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici che ricopre il ruolo di opinionista. Fin dal debutto, l’andamento dello show non ha riscontrato grande entusiasmo, e le valutazioni sono state meno positive rispetto alle passate stagioni. La conduzione della conduttrice ha attirato alcune critiche, mentre lo show continua a confrontarsi con le aspettative del pubblico.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip, che vede al timone Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli al fianco di Cesara Buonamici come opinionista, non è iniziata in modo brillante. La prima puntata, andata in onda il 17 marzo su Canale 5, non è infatti andata oltre il 18,4 per cento di share (2.146.000 spettatori): peggio del debutto dell’ultima edizione condotta da Alfonso Signorini, che l’11 settembre 2023 era partita col 23,01 per cento di share (2.994.000 spettatori). LEGGI ANCHE: La Duciona al Gf Vip: così Mussolini completa la metamorfosi in icona pop La sfida agli ascolti tv del prime time ha visto trionfare la serie Le Libere Donne – andata in onda su Rai 1 – con 3. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Grande Fratello Vip, Ilary Blasi al debutto fa peggio di Alfonso Signorini Articoli correlati Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, Ilary Blasi pronta a tornare al posto di Alfonso Signorini: è la settimana decisiva Grande Fratello Vip: svelate le spie di Alfonso Signorini nel cast di Ilary BlasiL'ex conduttore aveva scelto due concorenti che avrebbero ricoperto il ruolo di spia all'inerno del reality. Tutti gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Grande Fratello VIP: con Ilary Blasi, dal 17 marzo su Canale 5 Video; Grande Fratello Vip, Ilary Blasi guida il nuovo reality: Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e...; Grande Fratello Vip, Ilary, Selvaggia e Cesara riportano in auge il reality: cosa diranno gli ascolti; Ilary Blasi conduce il Grande Fratello Vip: Sono qui per divertirmi. Grande Fratello Vip, pagelle prima puntata: Ilary Blasi torna a casa (10), le frecciatine di Selvaggia Lucarelli (9), Raul Dumitras e le patate con buccia (5), la rivincita di ...Il Grande Fratello Vip torna agli arbori con la conduttrice di casa, Ilary Blasi. La nuova edizione parte già con un cast che promette scintille e discussioni anche sulla cena a base ... leggo.it Grande Fratello Vip, pagelle della prima puntata: Ilary Blasi: voto 10, Selvaggia Lucarelli: voto 6, Mussolini: voto 9Ieri sera, il Grande Fratello Vip è tornato in onda con la prima, attesissima puntata della nuova edizione: come si saranno comportati i concorrenti? Scopriamolo con le nostre pagelle! comingsoon.it “Ci ha lasciati”. Grande Fratello vip, Ilary Blasi ferma tutto e lo annuncia: lacrime in diretta - facebook.com facebook "Grande Fratello Vip", prime confidenze nella Casa: dalla storia d'amore di Adriana Volpe alla voglia di ripartire di Raul #grandefratellovip #adrianavolpe x.com