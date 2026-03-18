Grande Fratello Vip | debutto flop per Ilary Blasi record negativo di ascolti

La prima puntata dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip è andata in onda ieri sera su Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. I dati Auditel pubblicati oggi mostrano un risultato inferiore alle aspettative, segnando un record negativo di ascolti per il reality. La trasmissione ha registrato un calo rispetto alle precedenti edizioni.

La prima puntata dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, ha debuttato ieri sera su Canale 5, ma i dati Auditel hanno registrato un risultato al di sotto delle attese. Record negativo per la prima puntata. Secondo i dati ufficiali, la puntata inaugurale ha raccolto 2.146.000 spettatori con uno share del 18,35%, segnando così il debutto più basso nella storia del reality. Un risultato che delude rispetto alla versione Nip del settembre scorso, condotta da Simona Ventura, che aveva esordito con 2.813.000 spettatori e uno share del 20,35%. Il confronto con le edizioni precedenti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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