Durante la puntata del Grande Fratello Vip 8, Marco Berry ha rivolto una domanda su Paolo Del Debbio a Francesca Manzini, provocando una reazione di tensione tra i concorrenti. La regia ha deciso di censurare la scena, interrompendo immediatamente la trasmissione del video. La clip censurata è poi apparsa rapidamente sui social network, suscitando discussioni tra gli spettatori.

Tensione nella casa del Grande Fratello Vip: Marco Berry mette in difficoltà Francesca Manzini con una domanda su Paolo Del Debbio, la regia interviene ma il video finisce subito sui social. Ieri, 17 marzo, su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip, con alla guida Ilary Blasi, tornata alla conduzione dopo il lungo periodo affidato ad Alfonso Signorini. Partenza subito movimentata: due concorrenti sono stati protagonisti di un momento 'censurato' dalla regia, in particolare durante uno scambio tra Marco Berry e Francesca Manzini, che ha coinvolto anche Paolo Del Debbio, volto di programmi come Dritto e Rovescio e "4 di Sera" su Rete 4. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello Vip 8, Marco Berry e la domanda scomoda su Paolo Del Debbio: scatta la censura

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