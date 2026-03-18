Gp Brasile | Bezzecchi e Martin sfidano il nuovo tracciato

Il prossimo fine settimana si svolgerà il Gran Premio del Brasile sull’Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna, seconda tappa del Motomondiale 2026. Bezzecchi e Martin sono i protagonisti principali, pronti a sfidare il nuovo tracciato. La gara vedrà la partecipazione di numerosi piloti che affronteranno le curve e le rettilinee del circuito brasiliano.

Il prossimo fine settimana si correrà il Gran Premio del Brasile, seconda tappa del Motomondiale 2026, sull’Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna. Marco Bezzecchi e Jorge Martin, piloti Aprilia rispettivamente secondo e quarto nella classifica iridata, hanno confermato la loro presenza con grande entusiasmo per questa nuova pista. L’italiano punta a mettere pressione su Pedro Acosta, mentre lo spagnolo confida nel lavoro svolto in Thailandia come base di partenza. Entrambi i piloti sottolineano l’importanza del back tecnico su un tracciato mai provato prima, dove la competitività dipenderà dalla capacità di adattamento rapido della squadra. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gp Brasile: Bezzecchi e Martin sfidano il nuovo tracciato Articoli correlati MotoGP, Marco Bezzecchi verso il GP del Brasile: “Spero di fare un buon weekend, la motivazione non manca”All’Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna si correrà nel prossimo fine settimana il GP del Brasile valido per il Motomondiale 2026: la... Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi comanda su Di Giannantonio e Martin, 6° Bagnaia Tutti gli aggiornamenti su Gp Brasile Bezzecchi e Martin sfidano... Temi più discussi: GP Brasile, Bezzecchi: Curioso della nuova pista, siamo motivati; Orari TV GP Brasile 2026: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - MotoGP; MotoGP, Marco Bezzecchi verso il GP del Brasile: Spero di fare un buon weekend, la motivazione non manca; MotoGP | GP Brasile, Bezzecchi: Curioso di scoprire un nuovo tracciato. GP Brasile, Bezzecchi: Curioso della nuova pista, siamo motivatiL'Aprilia si prepara al secondo round della stagione sul nuovo circuito di Goiania in Brasile. Dopo la pole position e la vittoria a Buriram, Marco Bezzecchi è determinato a proseguire il momento di f ... sport.sky.it MotoGP | GP Brasile, Bezzecchi: Curioso di scoprire un nuovo tracciatoIl circus del Motomondiale approda in Brasile, esattamente sul rinnovato circuito di Goiania, per il secondo appuntamento della MotoGP 2026. Marco Bezzecchi ci arriva da protagonista dopo l'ottimo wee ... motograndprix.motorionline.com ALISSON SANTOS OUT Niente Brasile per Alisson Santos. Carlo Ancelotti ha deciso di escludere l’attaccante azzurro dai convocati per le prossime due amichevoli. Una scelta tecnica che arriva in un momento comunque positivo per il giocatore, protag - facebook.com facebook MotoGp: novità Brasile, Bezzecchi e l'Aprilia cercano conferme. Ducati e Marc Marquez in affanno. Acosta leader del mondiale #ANSAmotori #ANSA x.com