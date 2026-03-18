Gorla ucciso in negozio Via al processo

La Corte d’Assise ha aperto il processo per l’omicidio di Davide Gorla, il commerciante di Busto Arsizio ucciso a coltellate nella sua cartoleria di via Milano nel giugno 2025. L’episodio si è verificato all’interno del negozio, ma al momento non sono stati resi noti altri dettagli sulla dinamica o sull’identità dell’autore. La procedura giudiziaria prosegue per fare chiarezza su quanto accaduto.

Sarà la Corte d’Assise a fare piena luce sull’ omicidio di Davide Gorla (nella foto), il commerciante di Busto Arsizio ucciso a coltellate nella sua cartoleria di via Milano nel giugno 2025. Una decisione che segna un passaggio decisivo nel percorso giudiziario: il giudice dell’udienza preliminare, Francesca Roncarolo, ha infatti respinto la richiesta di rito abbreviato presentata dalla difesa. Sul banco degli imputati siederà Emanuele Mirti, 50 anni, residente a Castellanza, accusato di omicidio volontario. Nonostante il quadro accusatorio, l’uomo continua a proclamarsi innocente, sostenendo - tramite il proprio legale - che gli indizi a suo carico non siano univoci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gorla ucciso in negozio . Via al processo Articoli correlati Omicidio Gorla: rito breve no, processo in Corte d’AssiseIl processo per l’omicidio di Davide Gorla, commerciante ucciso a Busto Arsizio nel giugno 2025, si sposterà in Corte d’Assise dopo il rigetto del... Pusher ucciso. Via al processo per i militariIl processo per l’omicidio di Rachid Nachat, ucciso il 10 febbraio 2023 a Castelveccana durante un controllo antidroga nella zona delle Cascate della... Tutto quello che riguarda Gorla ucciso Discussioni sull' argomento Gorla ucciso in negozio . Via al processo; Omicidio Gorla, no al rito abbreviato per Mirti; Busto, omicidio Gorla: niente rito abbreviato per Mirti. Processo a giugno; Busto, omicidio Gorla: respinto il rito abbreviato per Mirti. Gorla ucciso in negozio . Via al processoSarà la Corte d’Assise a fare piena luce sull’omicidio di Davide Gorla (nella foto), il commerciante di Busto Arsizio ... ilgiorno.it Forti nevicate nel varesotto e in Valtellina Decine di interventi da parte dei Vigili del fuoco, a lavoro per tutta la notte per rimuovere alberi caduti, liberare strade e aiutare automobilisti Simone Gorla - facebook.com facebook