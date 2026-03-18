L’ex sindaco Giorgio Gori commenta che durante il lockdown causato dal Covid si evidenziò la forza della città, ma aggiunge che attualmente si è persa l’intesa con Brescia. Ricorda quei mesi in cui, nonostante la confusione, si riuscì a trovare una risposta collettiva. Ora, secondo Gori, la situazione è diversa e manca quella coesione che aveva caratterizzato i giorni più difficili.

L’INTERVISTA. L’ex sindaco Giorgio Gori ricorda i giorni del lockdown: «Eravamo smarriti, ma riuscimmo a reagire. Essere il simbolo della tragedia ci diede maggiore responsabilità, da lì nacque l’idea della Capitale della Cultura» «Era una splendida giornata di sole, la città era scintillante, ma drammaticamente vuota. Il tempo era sospeso e noi eravamo smarriti. Nessuno sapeva cosa sarebbe successo a ognuno di noi e alle nostre famiglie». È ancora forte il ricordo di quel 18 marzo 2020 nella memoria di Giorgio Gori, oggi europarlamentare e allora sindaco della città che stava diventando, suo malgrado, il simbolo internazionale della pandemia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Gori: «Col Covid uscì la tempra della città. Ma ora si è persa l’intesa con Brescia»

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