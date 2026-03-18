Google Home vola fino al 40% più veloce dopo l’ultimo update

Google ha annunciato che Google Home ora funziona fino al 40% più velocemente grazie al nuovo aggiornamento. L’azienda rilascia regolarmente aggiornamenti ogni due settimane per migliorare le prestazioni dell’assistente intelligente. Questi interventi sono stati implementati recentemente e riguardano specificamente il miglioramento della velocità di risposta e dell’efficienza del dispositivo.

Google continua a migliorare l’esperienza degli utenti con Google Home, rilasciando aggiornamenti frequenti ogni due settimane circa. Secondo quanto riportato dalla pagina di supporto ufficiale, si tratta di piccoli update volti a correggere bug e a introdurre miglioramenti funzionali, spesso invisibili ma con un impatto reale sulle prestazioni dei dispositivi smart home. Tra le novità più importanti troviamo Gemini, l’assistente di intelligenza artificiale, che diventa sempre più centrale nell’ecosistema Google. Ora le operazioni vocali possono risultare fino al 40% più rapide, rendendo più fluida l’interazione con luci, termostati e altri dispositivi connessi. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Google Home vola, fino al 40% più veloce dopo l’ultimo update Articoli correlati Google risolve le più grandi frustrazioni di gemini riguardo google homeGemini for Home amplia l’interazione vocale per l’ambiente domestico, basandosi sui feedback raccolti nel programma di accesso anticipato. Sostituto più veloce di google docs dopo 13 anniQuesto testo analizza soluzioni alternative a Google Docs, esaminando Proton Docs e Craft come opzioni distinte: una piattaforma leggera orientata... How to Travel Sicily: The ONLY Itinerary You Need to Explore the Entire Island