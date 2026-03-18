La regione del Golfo Persico affronta una crisi con circa 15.000 cancellazioni di prenotazioni e un rischio di perdita di 50 milioni di euro. La tensione geopolitica nel Medio Oriente ha già provocato un blocco nel flusso turistico, influendo sulle attività economiche locali e sui servizi legati al settore turistico. La situazione ha portato a una significativa riduzione delle visite e delle entrate nella zona.

La tensione geopolitica nel Medio Oriente sta già bloccando il flusso turistico verso il Golfo Persico, con 15.000 cancellazioni registrate per le vacanze di Pasqua. Il tour operator Vamonos Vacanze ha sospeso i viaggi verso la regione fino al primo maggio, mettendo a rischio 50 milioni di euro nel breve termine e proiettando una perdita potenziale di oltre 120 milioni per l’estate se l’instabilità dovesse protrarsi. I dati indicano che mentre le partenze verso Emirati Arabi Uniti, Dubai e Abu Dhabi si stanno svuotando, la domanda si sposta verso destinazioni percepite come più sicure come Italia, Spagna, Grecia, Capo Verde e Caraibi. L’incertezza sui costi del carburante e le deviazioni delle rotte aeree stanno spingendo i viaggiatori ad anticipare le prenotazioni per bloccare i prezzi attuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Golfo in crisi: 15.000 cancellazioni e 50 milioni a rischio

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