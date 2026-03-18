Goggia e Pirovano alle finali di Coppa del Mondo di sci alpino | quando gareggiano orari e dove vederle in tv

Durante le finali di Coppa del Mondo di sci alpino a Kvitfjell e Hafjell, le atlete Goggia e Pirovano si contendono le rispettive classifiche di specialità. Pirovano guida la classifica di discesa con 28 punti, mentre Goggia è in testa nel superG con 63 punti. Le gare si svolgono in Norvegia, con orari e dirette televisive da consultare per seguire le competizioni.

A Kvitfjell e Hafjell si chiude la stagione 2025-2026: Pirovano guida la classifica di discesa con 28 punti su Aicher, Goggia quella di superG con 63 su Robinson. Entrambe a caccia del primo globo di specialità Le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 si disputano in Norvegia, tra Kvitfjell e Hafjell, e regalano all’Italia un doppio scenario da sogno. Sofia Goggia e Laura Pirovano arrivano all’ultimo appuntamento della stagione rispettivamente al comando della classifica di superG e di quella di discesa libera, con la concreta possibilità di conquistare — entrambe — il globo di cristallo di specialità. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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