Global Recycling Day | 11 cose che non sapete di sbagliare quando fate la raccolta differenziata
In occasione della Giornata mondiale del riciclo, il WWF Italia ha pubblicato una lista di undici errori comuni che si commettono durante la raccolta differenziata. L’obiettivo è informare i cittadini su pratiche corrette per evitare errori che compromettano il processo di riciclo. La comunicazione si concentra su aspetti pratici e semplici da seguire, senza entrare in analisi o motivazioni.
Bisogna fare una premessa: distinguere tra materiali e imballaggi. In Italia, gran parte della raccolta è incentrata sugli imballaggi, in particolare per plastica e vetro. Per imballaggio si intende tutto ciò che serve a contenere, proteggere, trasportare o presentare un prodotto: il vasetto della marmellata, la bottiglia dell’acqua, il sacchetto dei biscotti o il flacone del detersivo. Riconoscete se un oggetto è un imballaggio consente di conferire i rifiuti correttamente e contribuire a un riciclo più efficiente, riducendo l’estrazione di nuove risorse e l’impatto ambientale. Non tutto ciò che è di plastica può essere riciclato In Italia conta soprattutto se un oggetto è un imballaggio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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