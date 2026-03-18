In occasione della Giornata mondiale del riciclo, il WWF Italia ha pubblicato una lista di undici errori comuni che si commettono durante la raccolta differenziata. L’obiettivo è informare i cittadini su pratiche corrette per evitare errori che compromettano il processo di riciclo. La comunicazione si concentra su aspetti pratici e semplici da seguire, senza entrare in analisi o motivazioni.

Bisogna fare una premessa: distinguere tra materiali e imballaggi. In Italia, gran parte della raccolta è incentrata sugli imballaggi, in particolare per plastica e vetro. Per imballaggio si intende tutto ciò che serve a contenere, proteggere, trasportare o presentare un prodotto: il vasetto della marmellata, la bottiglia dell’acqua, il sacchetto dei biscotti o il flacone del detersivo. Riconoscete se un oggetto è un imballaggio consente di conferire i rifiuti correttamente e contribuire a un riciclo più efficiente, riducendo l’estrazione di nuove risorse e l’impatto ambientale. Non tutto ciò che è di plastica può essere riciclato In Italia conta soprattutto se un oggetto è un imballaggio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Global Recycling Day: 11 cose che non sapete di sbagliare quando fate la raccolta differenziata

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