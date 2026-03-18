Gli ispettori di Nordio al tribunale dell’Aquila La relazione sui bimbi | Ora sono tranquilli

Gli ispettori inviati dal ministero sono arrivati al tribunale dell’Aquila con un’auto scura, accompagnati da quattro persone. La loro visita riguarda una relazione sui bambini, e secondo quanto riferito, al termine dell’ispezione i rappresentanti hanno affermato che ora i piccoli sono tranquilli. La presenza degli ispettori è stata notata da numerosi reporter presenti sul posto.

Sono arrivati in quattro, a bordo di un’auto scura, fendendo la folla di giornalisti. Gli ispettori del ministero della Giustizia hanno cominciato ieri mattina il loro lavoro al Tribunale dei minorenni dell’Aquila, così come richiesto dal Guardasigilli Carlo Nordio subito dopo l’ordinanza con cui, ormai dieci giorni fa, i giudici hanno disposto l’allontanamento di Catherine Birmingham dalla casa famiglia in cui sono ospitati i suoi figli. Il caso della ‘ famiglia del bosco ’, dunque, si arricchisce di nuova cronaca giudiziaria, mentre – proprio alla stessa Procura – arrivava la prima relazione dell’assistente sociale dopo l’allontanamento del 6 marzo scorso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gli ispettori di Nordio al tribunale dell’Aquila. La relazione sui bimbi: "Ora sono tranquilli" Articoli correlati La nuova casa, gli ispettori di Nordio al Tribunale dell’Aquila e l’attesa per l’affidamento al papà. A che punto è il caso dei bimbi nel boscoUna casa nuova pronta ad accogliere la famiglia, l’arrivo degli ispettori del ministero della Giustizia al Tribunale dei minorenni dell’Aquila... Famiglia nel bosco, il ministro Nordio invia gli ispettori al tribunale per i minori dell'AquilaLa decisione dopo l'ordinanza del tribunale che ha disposto l'allontanamento della madre dei bimbi dalla struttura di Vasto dove sono ospitati i... Approfondimenti e contenuti su Gli ispettori di Nordio al tribunale... Temi più discussi: Nordio: Confermo, ho disposto l'invio degli ispettori a L'Aquila; Famiglia nel bosco, si muove il governo: Nordio sta inviando gli ispettori; Famiglia nel bosco, a causa dei tre ispettori di Nordio rinviate le udienze al Tribunale per i minorenni dell’Aquila; Nordio manda gli ispettori, è scontro sui bimbi nel bosco. Gli ispettori di Nordio al tribunale dell’Aquila. La relazione sui bimbi: Ora sono tranquilliSono arrivati in quattro, a bordo di un’auto scura, fendendo la folla di giornalisti. Gli ispettori del ministero della ... quotidiano.net Famiglia nel bosco: oggi l’arrivo degli ispettori di Nordio al Tribunale dei minori dell’AquilaROMA - Quella che doveva essere solo una misura di applicazione dell’Art.34 della Costituzione, per garantire l'inclusione scolastica e la partecipazione attiva degli studenti alla vita scolastica, ha ... primapress.it In vista del referendum sulla riforma della Giustizia del 22 e 23 marzo, un nuovo appuntamento speciale de Il Confronto. Ospiti il ministro della Giustizia Carlo Nordio, tra i promotori della riforma e sostenitore del “SÌ”, ed Enrico Grosso, avvocato, professore ord - facebook.com facebook “Più gente andrà a votare e meglio sarà per il Paese“, dice Grosso. Alla domanda su una stima l’avvocato si aspetta sia “intorno alla metà”. Nordio invece “alta, tra il 50 e il 60%”. #referendum x.com