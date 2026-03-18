Gli auguri di Netanyahu per il Capodanno iraniano | Uscite a festeggiare – Il video

Da open.online 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ministro israeliano ha inviato un messaggio di auguri per il Capodanno iraniano e la festa dei fuochi, lo Chaharshahbe Suri, invitando a uscire e festeggiare. Si tratta di un gesto che si inserisce nelle sue consuete comunicazioni in occasione di questa ricorrenza. Il messaggio è stato diffuso tramite un video in cui si rivolge direttamente al pubblico.

Quella degli auguri in occasione della festa dei fuochi, lo Chaharshahbe Suri, e del Capodanno iraniano non è una tradizione nuova per il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Quest’anno, però, assume un significato diverso, dal momento che non accennano a fermarsi gli attacchi israeliani sull’ Iran, che hanno causato fino ad ora almeno 1.300 morti tra i civili. Lo stesso giorno degli auguri, Netanyahu ha anche annunciato con orgoglio l’uccisione, nella notte tra il 16 e il 17 marzo, del segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, Ali Larijani, e del comandante Soleiman. Il videomessaggio di auguri. « Al coraggioso popolo iraniano. 🔗 Leggi su Open.online

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