Gli auguri di Netanyahu per il Capodanno iraniano | Uscite a festeggiare – Il video

Il primo ministro israeliano ha inviato un messaggio di auguri per il Capodanno iraniano e la festa dei fuochi, lo Chaharshahbe Suri, invitando a uscire e festeggiare. Si tratta di un gesto che si inserisce nelle sue consuete comunicazioni in occasione di questa ricorrenza. Il messaggio è stato diffuso tramite un video in cui si rivolge direttamente al pubblico.

Quella degli auguri in occasione della festa dei fuochi, lo Chaharshahbe Suri, e del Capodanno iraniano non è una tradizione nuova per il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Quest’anno, però, assume un significato diverso, dal momento che non accennano a fermarsi gli attacchi israeliani sull’ Iran, che hanno causato fino ad ora almeno 1.300 morti tra i civili. Lo stesso giorno degli auguri, Netanyahu ha anche annunciato con orgoglio l’uccisione, nella notte tra il 16 e il 17 marzo, del segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, Ali Larijani, e del comandante Soleiman. Il videomessaggio di auguri. « Al coraggioso popolo iraniano. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Gli auguri di Capodanno di Hopkins: Rischiato la morte per alcolismo. Ho chiesto aiuto – Il video Capodanno 2026, il video dei fuochi d'artificio a Livorno per festeggiare l'anno nuovoPrima il classico cenone, poi il conto alla rovescia con tanto di brindisi e infine i fuochi di artificio. Contenuti e approfondimenti su Gli auguri di Netanyahu per il... Discussioni sull' argomento Netanyahu invia auguri agli iraniani per le festività del Nowruz; Il Premio Unicoop per le ditte fornitrici che favoriscono l'inclusione femminile; Gli auguri di Vasco Rossi a mamma Novella: video; Una Flottilla per Cuba. Greta: La solidarietà può fermare Trump e Netanyahu. Madrid, gli iraniani ringraziano Netanyahu: fiori e bandiere davanti all’ambasciata di Israele | VIDEOMentre l’Iran continua a giurare morte a Israele, gli iraniani fuori dall’Iran continuano a ringraziare Netanyahu. Un apparente paradosso che dà il quadro della situazione del regime di Teheran. Un vi ... strettoweb.com Gli auguri di Netanyahu per il Capodanno iraniano insieme alla conferma dell'uccisione di Ali Larijani e di Soleimani. «L'IDF vi sta guardando dal cielo dell'Iran» - facebook.com facebook #omnibus Romano Prodi svela un aneddoto su Netanyahu risalente a quando era presidente del Consiglio: "Ecco cosa mi chiese di fare..." x.com