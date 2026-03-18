Domani sera alle 21:15 si terrà al Teatro dei Coraggiosi di Pomarance un nuovo spettacolo della stagione teatrale. L’evento, promosso dal Comune di Pomarance e dalla Fondazione Toscana Spettacolo con la collaborazione di Officine Papage, vedrà in scena “Gli Amori impossibili di Nativi”. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolgerà nella cornice del teatro locale.

POMARANCE Domani, giovedì 19 marzo alle ore 21:15 nuovo appuntamento con la stagione teatrale del Teatro dei Coraggiosi, promossa dal Comune di Pomarance e da Fondazione Toscana Spettacolo, in collaborazione con Officine Papage. In scena " Amori impossibili ", produzione del Teatro della Limonaia con la regia di Dimitri Milopulos, spettacolo che porta per la prima volta a teatro nella forma di prosa, due testi di Barbara Nativi "Lettera del Soldato" e "Lettera di Bambola". Lo spettacolo rappresenta un omaggio alla drammaturga e attrice toscana, mettendo in luce la forza immaginifica e poetica del suo teatro. Nati alla fine degli anni Novanta all’interno del progetto "Lettere", i due testi attraverso una corrispondenza epistolare danno voce a personaggi marginali e insoliti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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