Giustiziato dopo 18 anni | rapì violentò e uccise Denise mentre lei implorava di rivedere marito e figli

Dopo 18 anni, un uomo è stato giustiziato per aver rapito, violentato e ucciso una donna di 21 anni in Florida nel 2008. La vittima, Denise Amber Lee, fu rapita davanti ai suoi due figli piccoli il 17 gennaio di quell'anno, mentre implorava di poter rivedere il marito e i figli. L'esecuzione si è conclusa con la condanna definitiva dell’imputato.

Denise Amber Lee, 21 anni, fu rapita in Florida il 17 gennaio 2008 davanti ai suoi due figli piccoli. Michael Lee King la legò, la violentò e, mentre era nel bagagliaio della sua auto, Denise riuscì a chiamare il 911 con il cellulare dell’assassino supplicando di rivedere la sua famiglia. L'uomo le sparò in faccia e la seppellì. Ieri, dopo 18 anni, è stato giustiziato con iniezione letale. Non ha chiesto scusa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Un uomo di 53 anni, condannato per aver ucciso un agente di polizia dopo avergli strappato la pistola, è stato giustiziato tramite iniezione letale in Florida. - facebook.com facebook