Il ministro della giustizia ha annunciato l'avvio della stabilizzazione per circa diecimila persone dell’Ufficio del processo e per i giudici onorari. La misura riguarda chi lavora in questi ruoli da tempo e mira a rendere più stabile la loro posizione. La decisione è stata comunicata nel corso di una conferenza stampa, senza ulteriori dettagli sui tempi di attuazione.

“Abbiamo avviato la stabilizzazione per gli appartenenti all’Ufficio del processo, circa diecimila persone, e anche i giudici onorari. Andremo avanti con sempre maggior forza e vigore e speriamo di trovare la convergenza di tutte le forze politiche e della magistratura”. Lo ha dichiarato il ministro delle Giustizia Carlo Nordio, giunto a Napoli per partecipare al 209° Annuale del Corpo di Polizia Penitenziaria svoltosi a piazza del Plebiscito. Referendum, Conte: "Riforma voluta anche da opposizione? Certo, ma non questa porcheria" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Giustizia, Nordio: Al via stabilizzazione personale UPP e giudici onorari

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