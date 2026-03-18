Il 18 marzo 2026 a Roma si è tenuto l’evento Insieme per il Sì, che ha attirato l’attenzione sulla riforma della giustizia in Italia. Durante la giornata, si è discusso della separazione tra giudici e pubblici ministeri, una modifica che ricorda modelli adottati anche nel Vaticano. La discussione si è concentrata sulle implicazioni pratiche di questa novità nel sistema giudiziario.

Il dibattito sulla giustizia italiana si è accanito oggi, mercoledì 18 marzo 2026, con l’evento Insieme per il Sì svoltosi a Roma. Al centro della discussione c’è la proposta di separare le carriere tra giudici e promotori di giustizia, un tema che ha riunito figure come il ministro Adolfo Urso, la laica del Csm Isabella Bertolini, l’ex presidente della Corte dei Conti Tommaso Miele e il senatore Francesco Zaffini. Monsignor Gianni Fusco, avvocato rotale e docente alla Lumsa e Link University, ha preso parte all’incontro promosso da Gianluca Brancadoro, Pietro Piccinetti e Roberto Santoro, portando una prospettiva unica basata sull’esperienza vaticana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giustizia: la riforma separa giudici e PM come nel Vaticano

Articoli correlati

Imperia: la riforma che separa giudici e PMNel cuore della Liguria occidentale, a Imperia, si è tenuta una riunione decisiva sul futuro del sistema giudiziario italiano.

Leggi anche: Giustizia: Nordio, 'su riforma clima arroventato, mai detto che giudici appiattiti a pm'

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giustizia la riforma separa giudici e...

Temi più discussi: Separazione delle carriere e nuovo assetto del Csm: le ragioni del No; La separazione delle carriere dei magistrati; Separare le carriere per rendere la giustizia più trasparente; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota.

Riforma della Giustizia ad Alba: mercoledì 18 marzo l’incontro pubblico Sì SeparaIl Senatore Giorgio Maria Bergesio commenta: Occasione importante per ribadire che una giustizia più giusta non è solo un vessillo politico, ma un diritto di ogni cittadino. Fondamentale riportare il ... targatocn.it

Perché sì, perché no: il referendum sulla riforma della giustizia spiegato da due magistratiPerché sì, perché no: il referendum sulla giustizia spiegato bene da due magistrati, uno favorevole e l'altra contraria. lifegate.it

#Referendum sulla giustizia L’intervento di Maurizio Belpietro a #4disera - facebook.com facebook

Difendere la giustizia oggi per garantire un domani giusto ai nostri giovani. Anche per questo, al referendum del 22 e 23 Marzo VOTA NO #CGIL #democrazialavoro x.com