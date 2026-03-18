Giustizia a sinistra cresce l’esercito del Sì | ecco i nomi che sfidano Elly Schlein

A sinistra, si rafforzano le voci a sostegno del Sì in vista del referendum sulla giustizia. Tra i sostenitori più noti ci sono figure storiche come Arturo Parisi, ex ministro della Difesa e promotore dell’Ulivo, che ha espresso il proprio sostegno alla riforma dichiarando di votare Sì per promuovere una giustizia garantista. L’adesione di queste personalità indica un crescente fronte di supporto tra i riformisti.

L’esercito dei riformisti avanza spedito. L’ultimo in ordine di tempo a schierarsi dalla parte del Sì è, Arturo Parisi, promotore dell’ Ulivo e delle riforme istituzionali negli anni Novanta, ex ministro della Difesa con Prodi: «Voto Sì per far avanzare una giustizia garantista. Voterò Sì guidato dalla domanda che sta al centro della riforma della separazione delle carriere dei magistrati: la necessità della terzietà del giudice tra chi accusa e chi difende». La sinistra per il Sì diventa così un moto insurrezionale contro i dogmi che imbrigliano il campo largo. Un messaggio chiaro e forte a Elly Schlein che gioca ancora a fare a gara con Giuseppe Conte per intestarsi un’eventuale vittoria che miri a un illusorio avviso di sfratto al governo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Giustizia, a sinistra cresce l’esercito del Sì: ecco i nomi che sfidano Elly Schlein Articoli correlati Referendum Giustizia, Elly Schlein a Bari: "La riforma serve a Governo che si sente sopra le leggi"Questa mattina, nella sede dell'AncheCinema, si è svolta una manifestazione del Pd pugliese a sostegno del 'No' per il quesito referendario del 22 e... Leggi anche: “Fuga dal Pd”. Clamoroso a sinistra, i big che mollano Elly Schlein Tutti gli aggiornamenti su Elly Schlein Temi più discussi: Referendum, cresce a sinistra il fronte favorevole al sì per la riforma della giustizia; Le posizioni dei partiti sul referendum giustizia 2026: il fronte del Sì, quello del No e chi sta in mezzo; Sondaggio Tg La7, il voto oggi: cresce solo un big, effetto referendum giustizia?; Tutte le volte che a sinistra volevano separare le carriere dei magistrati. Giustizia, il voto post ideologicoL’analisi di Bruno Vespa sulla riforma: molti a sinistra hanno cambiato idea . msn.com Riforma Giustizia, il nonno di Schlein (ex Psi) avrebbe detto Sì | L’intervista: Giusto separare carriereAgostino Viviani, ex senatore Psi e nonno di Schlein, nel 1996 si dichiarava favorevole alla riforma della giustizia per la separazione delle carriere ... ilsussidiario.net “Abbiamo sempre offerto spazio a tutti, e come immaginerete le domande le abbiamo fatte". Dopo la conferma della puntata con Giorgia Meloni, Fedez e Mister Marra hanno risposto alle polemiche rivendicato di aver invitato anche Elly Schlein e Giuseppe Co - facebook.com facebook Oggi a Napoli con Elly Schlein. Domenica e lunedì vota NO per difendere la Costituzione. x.com