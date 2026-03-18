I Subsonica tornano con il brano “Terre Rare”, un pezzo che riflette su temi di discriminazione e violenza contro gli stranieri, con parole che condannano i massacri e il rifiuto di concedere loro la terra. La band ha intrapreso un viaggio nel Mediterraneo, attraversando deserti e paesi storici, per trovare ispirazione musicale e rafforzare un legame che dura da tre decenni.

Un lungo viaggio nel Mediterrano, attraversando deserti, paesi antichi e pieni di storia per attingere non solo nuova linfa vitale musicale, ma anche rinsaldare ancora di più un rapporto che dura da 30 anni. L’undicesimo disco dei Subsonica si intitola “ Terre rare ” ed è un gioiellino che si incastona nell’attuale panorama musicale italiano. Sono tante le influenze sonore del Medio Oriente, oggi tristemente attuale per le guerre scatenate dall’amministrazione Trump e da Israele, che si incastrano perfettamente con lo stile e la storia di una delle band italiane più longeve. “Terre rare” comprende dodici brani inediti ed è stato anticipato da “Radio Mogadiscio” e “Il Tempo in me”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Giustifichiamo i massacri contro lo ‘straniero’, negandogli la terra col castigo divino. Siamo assuefatti. Per fortuna la Gen Z lotta in tutto il mondo”: il ritorno dei Subsonica con “Terre Rare”

Articoli correlati

Subsonica: dal 20 marzo arriva il nuovo album “Terre Rare”TORINO – “Terre Rare” è il nuovo album dei Subsonica, disponibile da venerdì 20 marzo per Epic Records/Sony Music Italy.

L'anteprima del festival sabato 11 luglio coi Subsonica e il loro tour "Terre rare: 96-26”Arezzo, 19 febbraio 2026 – Continuano gli annunci di MEN/GO MUSIC FEST: dopo lo svelamento della line up della giornata conclusiva del festival...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Terre Rare

Terre rare, perché l’Europa si è alleata con gli Usa contro la Cina? Il ruolo dell’ItaliaC’è l’asse tra Giorgia Meloni e Friedrich Merz dietro l’accordo tra Unione Europea e Stati Uniti sulle terre rare. Va bene che si trattava di unire le forze contro un comune nemico, la Cina, che ... milanofinanza.it

MF ANALISI: la corsa europea alla sovranità sulle terre rare contro lo strapotere cinesedi Mario Di Giulio, professore di Law of developing countries all'università Campus Bio-Medico di Roma MILANO (MF-NW)--Le terre rare sono il cuore silenzioso della transizione verde e della difesa ... milanofinanza.it