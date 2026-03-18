Alberto Giuliani, allenatore della squadra di pallavolo, si mostra deciso a recuperare la partita e ha dichiarato che vuole riportare i giocatori al PalaPanini. La sua comunicazione è breve e diretta, e sembra già focalizzato sulla prossima gara 4 senza lasciarsi distrarre da altre questioni. La squadra si prepara a una sfida importante, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

Un Alberto Giuliani di poche parole, che sembra già concentrato su gara 4 senza perdere troppo tempo a leccarsi le ferite di una gara 3 che nei fatti Modena ha vissuto sempre da predatore e non da preda, inseguendo una Piacenza molto in palla, brava a rimanere davanti e a chiudere in un quarto set che poteva complicarsi dopo aver dominato il primo e il terzo: "Un brutto inizio, una brutta partenza in tutto ma soprattutto nel cambio palla e in ricezione. Abbiamo sempre sofferto come percentuali di cambiopalla, siamo stati molto bassi". Amir Tizi-Oualou però, che è stato impreciso per larghi tratti di match, viene assolto dal suo tecnico che l’ha tenuto sempre in campo con convinzione: "Per me ha giocato bene – il giudizio di Giuliani – sbagliando qualche scelta ma ci sta, hanno sbagliato anche tutti gli altri, non solo lui". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giuliani non si arrende : "Riportiamoli al PalaPanini"

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