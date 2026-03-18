A Giugliano, ignoti hanno lanciato un raid vandalico all’istituto Montessori, danneggiando alcune aree della scuola, imbrattando le aule e sottraendo dei computer. La dirigente scolastica ha confermato che l’amministrazione ha visitato la scuola e ha richiesto l’installazione di telecamere di sorveglianza per migliorare la sicurezza. La situazione ha causato disagi alla comunità scolastica locale.

Atti vandalici all’istituto Montessori di Giugliano, dove ignoti hanno danneggiato alcuni spazi della scuola, imbrattato aule, e rubato pc creando disagi alla comunità scolastica. Nella mattinata di oggi, mercoledì 18 marzo, l’amministrazione comunale ha incontrato la preside, Sabrino Zinno, come segno di solidarietà e vicinanza dopo il raid subito. La dirigente scolastica ha poi lanciato un appello chiaro ai microfoni di Teleclubitalia: servono più controlli e sistemi di videosorveglianza per garantire sicurezza a studenti e personale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, raid vandalico istituto Montessori. Visita dell’amministrazione, la dirigente: “Servono telecamere”

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