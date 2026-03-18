Giù le temperature imbiancato il Vesuvio

Sul Vesuvio è tornata la neve, mentre le temperature sono scese significativamente a Napoli e nelle zone circostanti. La neve ha coperto le pendici del vulcano, visibile chiaramente dalla città, che ha registrato un calo delle temperature rispetto ai giorni precedenti. La situazione meteorologica ha portato a un abbassamento delle condizioni climatiche nella regione, con effetti visibili sul paesaggio e sulla viabilità locale.

Neve sul Vesuvio ed evidente calo termico a Napoli e in provincia. Piove in modo non forte su diversi comuni, ma il ritorno di temperature rigide alla vigilia della primavera ha colto tanti di sorpresa: e quando le nubi si sono diradate, la cima del vulcano si è mostrata imbiancata in modo inusuale per la stagione. Bloccato con carico esplosivo in auto sulla Telesina: arrestato, sequestrati oltre. Spedizione punitiva fuori dalla discoteca, si allarga l’inchiesta: chi sono i. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giù le temperature, imbiancato il Vesuvio Articoli correlati Prima neve del 2026 sul Vesuvio: il vulcano si risveglia imbiancatoLa prima neve del 2026 è caduta sul Vesuvio, regalando uno scenario suggestivo alle pendici del vulcano. Ondata di gelo in Campania, imbiancato anche il Vesuvio, prima neve in Alta IrpiniaPrima neve sul Vesuvio del 2026, sul Monte Partenio raggiunti i -8 gradi in maniera repentino. Una raccolta di contenuti su Giù le temperature imbiancato il Vesuvio Argomenti discussi: Giù le temperature, imbiancato il Vesuvio. Giù le temperature, imbiancato il VesuvioNeve sul Vesuvio ed evidente calo termico a Napoli e in provincia. Piove in modo non forte su diversi comuni, ma il ritorno di temperature rigide alla vigilia della primavera ha colto tanti di ... ansa.it Meteo: Temperature, marcato calo imminente, giù di 6-8°C in 24 ore. I dettagliE' confermato un imminente marcato calo delle temperature: sono attesi fino a 8°C in meno in sole 24 ore. Proprio nel momento in cui ci stavamo abituando a tepori anticipatamente primaverili, ecco che ... ilmeteo.it