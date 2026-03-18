Durante il fine settimana, in Toscana si svolge la 34ª edizione delle Giornate Fai di Primavera, con 27 luoghi aperti al pubblico tra Massa, Grosseto, Firenze e Siena. Le visite si svolgono sabato 21 e domenica 22, offrendo l'opportunità di scoprire siti storici e culturali della regione. L'iniziativa coinvolge volontari e visitatori che si spostano tra le diverse località toscane.

FIRENZE – Da Massa a Grosseto, da Firenze a Siena, saranno 27 i luoghi aperti in Toscana per la 34a edizione delle Giornate Fai di primavera, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo 2026. Ad Arezzo sarà possibile visitare l’ospedale psichiatrico situato sul Colle del Pionta. A Firenze aperture per borgo di San Pietro a Varlungo con i tesori del tardo barocco fiorentino, caserma Simoni nell’ex complesso di San Jacopo di Ripoli, sede della prima stamperia cittadina, Palazzo Cerretani (su prenotazione) e Palazzo Buontalenti. A San Casciano, saranno accessibili cortile e giardini di Villa del Cigliano. A Castiglion della Pescaia (Grosseto) visita al percorso delle torri lungo la via dei Cavalleggeri; a Livorno aperta l’Accademia navale e a Portoferraio Forte Falcone, la struttura difensiva voluta da Cosimo dei Medici. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Giornate Fai di Primavera in Toscana: tutti i luoghi aperti sabato 21 e domenica 22

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