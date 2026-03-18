Durante le Giornate Fai di Primavera, i volontari Luisa e Diego hanno promosso la visita di 780 luoghi in tutta Italia, evidenziando l’accessibilità delle meraviglie italiane. Entrambi giovani, si sono distinti per entusiasmo e capacità di comunicare, proponendo visite che combinano innovazione e creatività per far conoscere architettura, arte e natura. La loro presenza ha contribuito a far scoprire siti di grande valore culturale e paesaggistico.

In comune, oltre alla giovanissima età, hanno un entusiasmo contagioso e la voglia di raccontare luoghi architettonici, d’arte e natura di immensa bellezza e di farlo, però, con innovazione e creatività. Ad esempio immaginando, come fa Diego Bonacina, 28 anni di Bergamo, modi inusuali per attrarre i più giovani a visitarli. O invece, come fa Luisa Lombardo, 31 anni, di Palermo, rendendo questi luoghi accessibili a tutti, dai bambini agli ipovedenti, con percorsi inclusivi creati con fatica e dedizione. Luisa, ingegnera, e Diego, responsabile della contabilità di un’azienda, sono entrambi volontari del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, che proprio il prossimo sabato 21 e domenica 22 marzo organizza le note “ Giornate FAI di Primavera ”, con visite a contributo libero in 780 luoghi in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giornate Fai di Primavera, i volontari Luisa e Diego: “Le meraviglie italiane alla portata di tutti”. Visitabili 780 luoghi

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