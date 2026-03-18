Giornata vittime Covid Ordini dei medici | In pandemia una strage di operatori c’è stata rabbia e ora c’è delusione

In occasione della giornata dedicata alle vittime del Covid, gli Ordini dei medici ricordano come durante la pandemia molti operatori sanitari abbiano perso la vita, evidenziando una lunga lista di decessi. Sei anni dopo il primo lockdown, si evidenzia la rabbia e la delusione per le condizioni in cui hanno lavorato e le perdite subite. La commemorazione si svolge con testimonianze e riflessioni sulla memoria di chi ha combattuto in prima linea.

(Adnkronos) – A 6 anni dal 18 marzo 2020, quando una lunga colonna di camion militari sfilò a Bergamo, nel silenzio del lockdown, trasportando verso altre città le bare delle vittime del Covid, i sentimenti dei medici sono di "rabbia e delusione", dice all'Adnkronos Salute Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati I nostri medici alla giornata contro le violenze sugli operatori sanitariAnche l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Pistoia a Perugia per il convegno "Curare senza paura" promosso da Fondazione Onaosi nell’ambito... Tragedia di Crans-Montana, il papà di una delle sei vitttime della strage di Corinaldo: «Allora come ora rabbia immensa, servono controlli rigorosi»A parlare è Fazio Fabini, papà di Emma che ha perso la vita alla "Lanterna Azzurra" nella notte tra il 7 e 8 dicembre 2018. Contenuti utili per approfondire Giornata vittime Temi più discussi: Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, l’Ordine dei Medici: Urgente approvare il Piano pandemico perché questa tragedia collettiva non si ripeta più. - Radio Bruno; Giornata in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus- la cerimonia; Al cimitero e alla Trucca la giornata per le vittime: programma delle celebrazioni, c'è il ministro Zangrillo; Covid, la diretta dal cimitero. Carnevali: Il rischio pandemico non appartiene al passato. Giornata vittime Covid, Ordini dei medici: In pandemia una strage di operatori, c'è stata rabbia e ora c'è delusioneIl sacrificio dei sanitari, evidenzia il presidente nazionale della Fnomceo Filippo Anelli, 'è rimasto nella coscienza collettiva, ma ancora non c'è un piano per sostenere le professioni' ... adnkronos.com 18 marzo 2026: Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus, per non dimenticareA sei anni dall’esordio della pandemia Covid, che ha colpito in modo drammatico il territorio bresciano, l’Ordine dei Medici di Brescia commemora la tragedia collettiva. L’occasione è la Giornata Nazi ... msn.com Giornata nazionale per le vittime del Covid: Bergamo si ferma per ricordarle Oggi ricorre la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, istituita nel 2021. Era la notte del 18 marzo 2020 quando la colonna di camion militari, carichi di bare destinate - facebook.com facebook Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus, gli infermieri: "Noi non siamo ancora usciti dal Covid" #coronavirus x.com