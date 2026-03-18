Ieri mattina, presso l’Auditorium di Arezzo, si è tenuta una cerimonia dedicata alla Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, con la partecipazione del Prefetto. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno assistito alle commemorazioni e ai discorsi ufficiali. La giornata si è conclusa con un momento di riflessione collettiva.

Arezzo, 18 marzo 2026 – Si è svolta nella mattinata di ieri, 17 marzo, presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Guido Monaco” di Rassina, la celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, organizzata dal Comune di Castel Focognano, dall’Istituto del Nastro Azzurro e dall’Istituto Comprensivo “G. Monaco” di Castel Focognano. Alla cerimonia hanno partecipato il Prefetto, le autorità civili e militari, il Dirigente scolastico, il Sindaco e una rappresentanza significativa di studenti della scuola secondaria di primo grado. L’evento ha preso avvio con l’intervento del Presidente... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera col Prefetto

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165 anni fa l' #Italia raggiunse unità nazionale. Le celebrazionia del presidente #Mattarella e delle alte cariche dello Stato. "Oggi si rinnova appello all'impegno civile ad attuare libertà, giustizia, pace" x.com