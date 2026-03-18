Un giornalista e un docente sono stati coinvolti in un’indagine per pedopornografia. Durante gli interrogatori di garanzia, la donna ha dichiarato di essere innocente, mentre l’uomo ha scelto di non rispondere alle domande. Le indagini potrebbero estendersi in seguito alle analisi sui dispositivi sequestrati al 49enne. La vicenda si sviluppa in un contesto di indagini in corso e analisi tecniche ancora in corso.

L’indagine potrebbe ora ampliarsi alla luce delle analisi sui dispositivi sequestrati al 49enne. Le prime verifiche avrebbero rivelato un numero elevato di immagini esplicite, oltre alla partecipazione dell’uomo a canali Telegram che potrebbero essere collegati a reti internazionali di pedofilia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giornalista e docente indagati per pedopornografia, gli interrogatori di garanzia: lei si dichiara "innocente", lui non risponde

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