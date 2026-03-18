Giorgia Meloni se la ride | rovinoso flop dell' evento della sinistra

Da liberoquotidiano.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni si gode la scena dopo il fallimento dell’evento organizzato dalla sinistra, che avrebbe dovuto denunciare la presunta svolta autoritaria del governo. L’iniziativa si è svolta davanti a giornalisti e rappresentanti politici europei, ma si è rivelata un flop clamoroso, con poche persone presenti e poca risonanza mediatica. La giornata si conclude con il sorriso della leader di centrodestra.

Doveva essere una denuncia della svolta autoritaria del governo Meloni. E davanti a media e politici europei. Ma la conferenza (“Libertà a rischio? Il caso dell’Italia”) organizzata da tre eurodeputati della sinistra (Pd, M5S e Avs) a Bruxelles è stata un fiasco. E l’appello lanciato ai progressisti di tutta Europa («Il governo di estrema destra sta stringendo la presa e la democrazia italiana rischia di entrare in una nuova era di autoritarismo», si legge sull’opuscolo) è caduto nel vuoto. E il piddino, Alessandro Zan, il grillino Gaetano Pedullà, e la Verde, Cristina Guarda, hanno dovuto incassare il flop della loro iniziativa. Alla quale, peraltro, hanno partecipato anche altri soggetti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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