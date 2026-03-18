Durante un'intervista al Tg1, il presidente del consiglio ha commentato il referendum, affermando di aver provato dispiacere nel vedere alcune persone autorevoli diffondere notizie false. Ha inoltre dichiarato di non temere contraccolpi, sottolineando che se la riforma non dovesse passare, saranno gli italiani a subirne le conseguenze, mentre il governo non ne sarebbe responsabile.

Sul referendum "non temo nessun tipo di contraccolpo, l'unico che temo è che chiaramente se la riforma non passa saranno gli italiani a pagarlo, non lo paga il governo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata al Tg1, ribadendo che "ho già detto che non mi dimetterò". È una riforma che "discutiamo da qualche decennio ma nessuno era riuscito a fare. Se non riusciamo a cambiare in Italia quello che non funziona adeguatamente non cresceremo mai". Di questa campagna sul referendum sulla giustizia "mi è dispiaciuto vedere molte persone autorevoli, dover diffondere notizie false per convincere le persone a votare no. E mi è dispiaciuto che si sia riusciti a stare poco nel merito, perché c'è stato un tentativo di politicizzazione di questa campagna elettorale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni al Tg1: "Referendum? Mi è dispiaciuto vedere persone autorevoli diffondere notizie false"

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