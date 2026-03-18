Giocare per imparare la vita Una passione senza età

Oltre 3,1 miliardi di persone nel mondo, circa il 39% della popolazione globale, praticano il gioco, coinvolgendo sia bambini che adulti in attività di svago e apprendimento. Questa cifra indica quanto il gioco sia diffuso e radicato nelle vite di molte persone, attraversando le diverse età e culture senza distinzione.

Quante persone giocano? La risposta può essere strana, ma si tratta di oltre 3.1 miliardi, circa il 39% della popolazione mondiale, e si tratta sia di bambini che di adulti. I giochi sono un passatempo che non ha limiti, destinato non a una specifica fascia di età, ma a tutta la popolazione. Un sondaggio realizzato dalla classe 2°B della scuola Ser Lapo Mazzei ha individuato dei dati interessanti: tutti giocano, sia gli studenti che i professori. Giovanissimi e adulti sono uniti dal gioco, e spesso amano gli stessi titoli. Alla domanda Ti piace giocare? Perché?, le risposte sono state simili, da parte di grandi e piccoli, e i motivi principali evidenziati dai partecipanti sono stati due: è un passatempo divertente ed è una cosa molto creativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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