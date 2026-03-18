Ginevra 1966 | Miura e Spider ridisegnano il futuro

Il 10 marzo 1966, al Salone dell’automobile di Ginevra, sono state presentate due nuove vetture italiane che hanno attirato l’attenzione di pubblico e stampa: la Lamborghini Miura e l’Alfa Romeo Spider. Entrambe hanno segnato un momento importante per il design e le prestazioni nel settore automobilistico, diventando subito simboli di innovazione e stile. La manifestazione ha visto esposizioni di numerosi modelli, con le due vetture italiane tra le principali novità.

Il 10 marzo 1966, durante il Salone dell’automobile di Ginevra, l’Italia ha presentato al mondo due icone che hanno ridefinito i parametri del settore: la Lamborghini Miura e l’Alfa Romeo Spider. Questi due modelli, nati dalla collaborazione tra marchi automobilistici e carrozzerie d’eccellenza come Bertone e Pininfarina, segnano una svolta estetica e tecnologica irripetibile nella storia delle quattro ruote. L’evento non fu solo una presentazione tecnica, ma un momento culturale in cui il design divenne protagonista assoluto, con soluzioni innovative come il motore centrale e i fari a scomparsa che resero queste vetture dei veri e propri oggetti d’arte funzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ginevra 1966: Miura e Spider ridisegnano il futuro Articoli correlati 2050: Nazionalismi, tecnologia e crisi demografica ridisegnano il futuro globale.Il futuro prossimo, fino al 2050, si prospetta come un periodo di profondi cambiamenti globali caratterizzati dal ritorno di tendenze... Napoli e Avellino: arte e AI ridisegnano il futuro del SudLa terza edizione dell’Edi Global Forum si terrà a Napoli dal 18 al 20 marzo 2026, ponendo l’accento sulla proliferazione delle immagini nell’era... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ginevra 1966 Miura e Spider ridisegnano... Temi più discussi: Lamborghini Miura: La prima Supercar della storia; Prima della Lamborghini Miura la supercar non esisteva; Un toro scatenato a Ginevra; Lamborghini Miura, l’auto che cambiò il concetto di velocità e bellezza. Ecco Miura e Duetto: diverse ma immortaliSotto i fari del Salone dell'auto di Ginevra del 1966 due dive italiane che hanno scritto la storia ... msn.com Prima della Lamborghini Miura la supercar non esistevaPresentata al Salone di Ginevra del 1966, esattamente 60 anni fa, la vettura disegnata da Marcello Gandini per Bertone introduce motore centrale, proporzioni radicali e una nuova immagine della veloci ... domusweb.it Buon compleanno alle piccole Penelope e Ginevra le gemelline di Veronica Peparini e Andreas Muller - facebook.com facebook