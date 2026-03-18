Gigi D’Alessio sarà giudice al serale di Amici Maria De Filippi interrompe il concerto per annunciarlo – Il video

Durante un concerto, Maria De Filippi ha interrotto l’evento per comunicare che Gigi D’Alessio sarà uno dei giudici del serale di “Amici”, che inizia sabato. La presentatrice ha condiviso questa notizia davanti al pubblico presente, lasciando spazio a un momento di sorpresa e attenzione. La partecipazione del cantante come giudice sarà ufficiale a partire dalla prima puntata del programma.

Gigi D’Alessio sarà uno dei giudici del serale di “Amici” che parte sabato. L’annuncio è avvenuto durante il concerto romano del cantautore: sul palco è arrivata, a sorpresa, Maria De Filippi che ha consegnato a D’Alessio una felpa di “Amici”: «Sono venuta per portarti una cosa» ha detto lei, chiedendo di potersi sedere su un gradino. «Sarai un giudice del serale di Amici». Il programma in tv. Il serale di “Amici” inizierà sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5. Ad aver accesso alla fase finale del talent show sono 17 allievi (7 ballerini e 10 cantanti) divisi in tre squadre. Il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è composto da Plasma, Caterina, Elena, Riccardo, Emiliano, Nicola e Antonio. 🔗 Leggi su Open.online

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