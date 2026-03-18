Gian Luca Pelloni Bulzoni, erede di Raffaella Carrà, è coinvolto nelle questioni legate alla proprietà della cantante, tra cui una villa, diritti d’autore e attività musicali. La successione testamentaria di Raffaella Carrà è stata registrata ufficialmente il 24 novembre 2021, alcuni mesi dopo la sua morte avvenuta il 5 luglio 2021.

Le ultime sul patrimonio . La successione testamentaria di Raffaella Carrà risale al 5 luglio 2021, giorno della sua scomparsa, e la registrazione ufficiale è del 24 novembre dello stesso anno. L’unico erede principale è Gian Luca Pelloni Bulzoni, figlio adottivo dell’artista, a cui sono intestati tutti gli immobili e gran parte del patrimonio, stimato tra 350 e 400 milioni di euro. Gian Luca, 61 anni, nato a Ferrara il 29 aprile 1964 e residente ai Parioli, ha fondato la Fondazione Raffaella Carrà ETS in via Nemea 21. Una piccola parte dell’eredità è stata riservata all’ex compagno di Raffaella, Sergio Japino. Immobili e società. Tra gli immobili intestati a Pelloni Bulzoni: Villa di lusso a Cala Piccola, Monte Argentario, oltre 500 mq con più di 20 vani, dove sono custodite le ceneri di Carrà. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Gian Luca Pelloni Bulzoni, erede di Raffaella Carrà: villa, musica e diritti d’autore

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