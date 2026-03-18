Gian Luca Pelloni Bulzoni | ecco dov’è finita l’eredità di Raffaella Carrà

Il 5 luglio 2021, giorno della morte di Raffaella Carrà, è stata depositata la successione testamentaria di Raffaella Maria Roberta Pelloni, conosciuta come Carrà. La documentazione riguarda la distribuzione dei beni e dei diritti relativi all’eredità della cantante e showgirl. La vicenda riguarda Gian Luca Pelloni Bulzoni, che si occupa di questa gestione. La procedura si è conclusa con la registrazione ufficiale della divisione dei beni.

La «successione testamentaria» di Raffaella Maria Roberta Pelloni (in arte Carrà) risale al 5 luglio 2021, giorno della sua morte. La registrazione è datata 24 novembre. L’erede, come si sa da qualche giorno, è Gian Luca Pelloni Bulzon i. E infatti a lui sono intestati tutti gli immobili della showgirl. Le carte del catasto di cui parla oggi il Corriere della Sera spiega dov’è finita l’eredità di Raffaella Carrà. La titolarità degli immobili dal 2021 è dunque al 100% del figlio adottivo dell’artista. Così come il resto del patrimonio, stimato in 350-400 milioni di euro. L’erede di Raffaella Carrà. L’erede è Gian Luca Pelloni Bulzoni. Ha 61 anni, è nato a Ferrara il 29 aprile del 1964 ed è residente ai Parioli. 🔗 Leggi su Open.online

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Una selezione di notizie su Gian Luca Pelloni

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