Giampaolo Cremonese arriva anche l’ufficialità | è lui il successore di Nicola Il comunicato della società e i dettagli

Da juventusnews24.com 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La società ha annunciato ufficialmente che Giampaolo Cremonese prenderà il posto di Davide Nicola come nuovo allenatore. La comunicazione è stata pubblicata attraverso un comunicato ufficiale, confermando il cambio di guida tecnica. Cremonese torna così a sedersi sulla panchina della squadra, sostituendo l’allenatore precedente in carica. La notizia è stata resa nota senza ulteriori dettagli o commenti.

Giampaolo Cremonese, arriva anche l’ufficialità del suo ritorno in panchina: è lui il successore di Davide Nicola. Il comunicato del club. La Cremonese ha deciso di dare una svolta drastica alla propria stagione comunicando ufficialmente la fine del rapporto professionale con Davide Nicola. Il tecnico è stato sollevato dall’incarico dopo una serie di prestazioni ritenute insufficienti dalla dirigenza grigiorossa, che ha scelto di cambiare guida per tentare la risalita in classifica. ULTIMISSIME JUVE LIVE La scelta per la successione è ricaduta su un profilo di spessore e profonda conoscenza del nostro campionato. La società lombarda ha infatti affidato la panchina a Marco Giampaolo, che torna all’ombra del Torrazzo dopo oltre un decennio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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