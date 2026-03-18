Gfvip il cachet di Alessandra Mussolini | si parla di oltre 300mila euro

A poche ore dall'inizio del Grande Fratello Vip, si diffonde una voce riguardante il cachet di Alessandra Mussolini, stimato oltre 300 mila euro. La partecipante è al centro dell'attenzione per l'importo percepito, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali. La notizia circola tra gli addetti ai lavori e sui social, alimentando discussioni sulla retribuzione dei concorrenti del reality.

A poche ore dall'inizio del Gfvip già circola una indiscrezione su Alessandra Mussolini: la concorrente riceverebbe oltre 300 mila euro per partecipare al reality ma ci sarebbe un dettaglio in più IlGrande Fratello Vipè appena tornato. Proprioieri sera c’è stata la prima puntata del reality di Canale 5e i concorrenti sono pronti alla nuova avventura. Sono poche ore dall’inizio del GF ma già si inizia a parlare dei vip, non solo per quel che succede all’interno della casa ma si discorre anche di argomenti esterni, di accordi per esempio. E’ il caso diAlessandra Mussolini, una delle concorrenti di questa edizione, che secondo alcune indiscrezioni che circolano,avrebbe ricevuto un cachet elevatissimo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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#Selvaggia #Lucarelli contro Alessandra #Mussolini al #gfvip: "La politica ti è andata male, il ballo anche, magari dalla casa riesci a renderti simpatica". E l'ex parlamentare si arrabbia. #grandefratellovip x.com