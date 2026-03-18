La prima puntata del Grande Fratello Vip il 17 marzo 2026 ha registrato gli ascolti più bassi di sempre, con uno share del 18,4 per cento, superata da “Libere Donne” su Rai1. La serata televisiva ha visto prevalere la fiction di Rai1, mentre il pubblico ha mostrato una preferenza per altri generi come intrattenimento, reality e informazione.

La prima serata televisiva del 17 marzo 2026 premia la fiction di Rai1, con ascolti tv che confermano il dominio della rete ammiraglia e un quadro complessivo caratterizzato da equilibri interessanti tra intrattenimento, reality e informazione. A conquistare il gradino più alto del podio è Le libere donne, che si impone con 3.046.000 spettatori e il 18,7% di share, migliorando i risultati della puntata precedente e consolidando il proprio successo nel palinsesto di prima serata. Leggi anche: GF Vip, quanto guadagnano davvero i protagonisti: dal cachet di Ilary Blasi ai vipponi Le libere donne vince la prima serata. La fiction con Lino Guanciale e Gaia Messerklinger registra un ulteriore incremento di pubblico rispetto alla scorsa settimana, quando aveva raggiunto 2. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Gf Vip, mai ascolti così bassi alla prima puntata: share al 18,4 %, battuto da “Libere Donne” su Rai1

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