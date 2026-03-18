Genova | No al trasferimento dei depositi chimici Il Consiglio di Stato boccia il progetto voluto da Bucci

Da ilfattoquotidiano.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio di Stato ha rifiutato la proposta di trasferimento dei depositi chimici di Genova, confermando che i depositi rimarranno nella loro posizione attuale. La decisione è stata comunicata ieri, chiudendo così una lunga discussione sulla localizzazione di queste strutture nella città ligure. La bocciatura del progetto è definitiva e non sono previste modifiche.

I depositi chimici di Genova non si spostano. La decisione definitiva del Consiglio di Stato è arrivata ieri. E mette fine, almeno per ora, a una battaglia che aveva mobilitato intere delegazioni, con manifestazioni di migliaia di persone che avevano percorso le strade cittadine. Era la grande promessa elettorale fatta dall’allora sindaco Marco Bucci: spostare dal centro abitato di Multedo i depositi chimici Carmagnani e Superba, come da anni chiedevano i residenti. Il problema è che la destinazione scelta, Ponte Somalia, avrebbe pesantemente impattato sugli abitanti di un altro quartiere molto popoloso, Sampierdarena, preoccupati dalle possibili ripercussioni su sicurezza e salute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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