Genova | No al trasferimento dei depositi chimici Il Consiglio di Stato boccia il progetto voluto da Bucci

Il Consiglio di Stato ha rifiutato la proposta di trasferimento dei depositi chimici di Genova, confermando che i depositi rimarranno nella loro posizione attuale. La decisione è stata comunicata ieri, chiudendo così una lunga discussione sulla localizzazione di queste strutture nella città ligure. La bocciatura del progetto è definitiva e non sono previste modifiche.

I depositi chimici di Genova non si spostano. La decisione definitiva del Consiglio di Stato è arrivata ieri. E mette fine, almeno per ora, a una battaglia che aveva mobilitato intere delegazioni, con manifestazioni di migliaia di persone che avevano percorso le strade cittadine. Era la grande promessa elettorale fatta dall’allora sindaco Marco Bucci: spostare dal centro abitato di Multedo i depositi chimici Carmagnani e Superba, come da anni chiedevano i residenti. Il problema è che la destinazione scelta, Ponte Somalia, avrebbe pesantemente impattato sugli abitanti di un altro quartiere molto popoloso, Sampierdarena, preoccupati dalle possibili ripercussioni su sicurezza e salute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Genova: “No al trasferimento dei depositi chimici”. Il Consiglio di Stato boccia il progetto voluto da Bucci Articoli correlati Centenario della Grande Genova, Bucci: "Un onore esserne stato sindaco""Oggi, a cento anni dalla nascita della Grande Genova, non celebriamo solo una data, ma soprattutto una comunità straordinaria, fatta di persone che... Leggi anche: Dimensionamento scolastico, il Consiglio di Stato boccia il ricorso presentato dalla Regione Umbria Contenuti utili per approfondire Genova No al trasferimento dei depositi... Temi più discussi: Genova, la giornata dello sciopero trasfemminista. Duemila persone in piazza; Ferrari (Psa): Tre condizioni per il trasferimento delle attività di Sech a Genova Prà; Rai sede in vendita, sfuma il restauro del Tiepolo a Palazzo Labia: perso un milione; Stadio di Marassi, in campo anche i privati: Lavori al via nell’estate 2027. Depositi chimici, il Consiglio di Stato dice no al trasferimento da Multedo a Sampierdarena in portoConfermata la sentenza del Tar. Necessaria una procedura ambientale più approfondita e immotivato il finanziamento con i fondi post Morandi: Era necessità ... genova.repubblica.it Consiglio di Stato boccia il trasferimento dei depositi chimici a GenovaIl Consiglio di Stato boccia il trasferimento dei depositi chimici a Genova dal quartiere residenziale di Multedo all'area portuale di Sampierdarena a ponte Somalia vicino alla Lanterna. (ANSA) ... ansa.it Sessanta pagine di ricorso straordinario al Consiglio di Stato zavorrano il progetto del nuovo ospedale della Pellerina. Dopo il tentativo fallito al Tar, ora un gruppo di associazioni si è rivolta direttamente all’organo supremo della giustizia amministrativa per co - facebook.com facebook Dopo il "salvataggio" da parte del Consiglio di Stato dei quattro istituti paritari salernitani, ci chiediamo: cosa è rimasto di quegli istituti per i quali era stata disposta la revoca della parità scolastica per le gravi irregolarità riscontrate tuttoscuola.com/diplomifici-2 x.com