Genoa vs Udinese trentesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentesima giornata di Serie A 20252026, si affrontano Genoa e Udinese. La partita si svolge allo stadio dei rossoblu, con il Genoa che cerca di mantenere la categoria e l’Udinese che punta a concludere la stagione con un risultato positivo. Le formazioni ufficiali saranno annunciate prima dell’inizio dell’incontro, che sarà trasmesso in diretta.

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026.I rossoblu puntano a blindare la salvezza, mentre I friulani cercano di chiudere in bellezza la stagione. Genoa vs Udinese si giocherà venerdì 20 marzo 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Marassi. GENOA VS UDINESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoblu sono nel loro momento migliore: le due vittorie consecutive contro Roma e Verona hanno trasmesso una grande carica alla squadra di De Rossi, che ora può dare una bella svolta alla propria classifica. La sfida contro i friulani rappresenta un bel match pointer per mettere al sicuro la salvezza. I friulani sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Juventus, ma il discorso salvezza è praticamente chiuso da tempo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Genoa vs Udinese, trentesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Modena vs Spezia, trentesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Padova-Catanzaro, trentesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Contenuti utili per approfondire Genoa vs Udinese trentesima giornata... Temi più discussi: Dove vedere Genoa-Udinese domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni; CIFRE E CURIOSITÀ | Verona, solo sette punti in casa. Genoa letale su calcio di punizione; Como-Roma (domenica 15/3, ore 18); Genoa, dopo il Verona arriva l’Udinese: possibile set point per chiudere quasi il nodo salvezza. Genoa-Udinese: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Genoa-Udinese in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 30^ giornata di Serie A. fantacalcio.it Genoa: Baldanzi in gruppo, potrebbe tornare in campo contro l’UdineseIl trequartista, già convocato a Verona, migliora: saranno decisivi i prossimi due allenamenti. Ok anche gli acciaccati Ekuban, Malinovskyi e Messias ... ilsecoloxix.it Nuova carriera sportiva per l'ex capitano del Genoa - facebook.com facebook Il Genoa corsaro a Verona, 3 punti al Grifone #VeronaGenoa #KeepRacismOut x.com