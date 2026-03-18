Genoa-Udinese venerdì 20 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Non più di due gol a Marassi

Venerdì sera alle 20:45 si gioca a Marassi la partita tra Genoa e Udinese, due squadre di metà classifica in Serie A. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker. Le due squadre cercano una vittoria che potrebbe influenzare la posizione in classifica, con l’obiettivo di non superare i due gol nel corso dell’incontro.

Venerdì sera va in scena il confronto di Marassi tra Genoa e Udinese, che può definirsi a tutti gli effetti uno scontro di metà classifica in Serie A. Entrambe le formazioni si trovano in una situazione decisamente tranquilla e possono affrontare il match con serenità. I padroni di casa del Genoa sono reduci dalla vittoria. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Genoa-Udinese (venerdì 20 marzo 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Non più di due gol a Marassi Articoli correlati Genoa-Udinese (venerdì 20 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Non più di due gol a MarassiVenerdì sera va in scena il confronto di Marassi tra Genoa e Udinese, che può definirsi a tutti gli effetti uno scontro di metà classifica in Serie A. Genoa-Udinese (venerdì 20 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiVenerdì sera va in scena il confronto di Marassi tra Genoa e Udinese, che può definirsi a tutti gli effetti uno scontro di metà classifica in Serie A. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Genoa Udinese venerdì 20 marzo 2026 ore... Temi più discussi: Genoa-Udinese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Genoa-Udinese: probabili formazioni e statistiche; Genoa-Udinese affidata a Collu; Pronostico Genoa-Udinese quote analisi 30ª giornata Serie A. Diretta Genoa Udinese | Streaming video tv: all’insegna della tranquillità (Serie A, 20 marzo 2026)Serie A, Diretta Genoa Udinese, streaming video tv: sia i rossoblu che i bianconeri sono ben lontane dalla zona retrocessione (20 marzo 2026) Una partita che verosimilmente le due squadre giocheranno ... ilsussidiario.net Probabili formazioni di Genoa-UdineseDue ballottaggi per De Rossi, entrambi sulla trequarti: Baldanzi-Messias e Vitinha-Ekhator. Torna dal 1' Norton-Cuffy. Nell'Udinese in difesa rientra titolare Solet, con Ehizibue che riprende il suo p ... sport.sky.it Le scelte per questo Genoa-Udinese, da chi vi aspettate qualche bonus - facebook.com facebook Le formazioni ufficiali di Genoa-Udinese: tornano tra i titolari Norton-Cuffy e Solet x.com