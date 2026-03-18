GENOA-JUVENTUS 0-1 | IN EVIDENZA | Vlahovic di nuovo a segno! | Serie A 2025 26
Nella partita tra Genoa e Juventus, la squadra bianconera ha vinto 1-0. Vlahovic ha segnato il suo secondo gol stagionale, contribuendo alla vittoria della Juventus. Aveva già segnato nella prima partita del campionato. La Juventus ha ottenuto i tre punti grazie a questo gol. La sfida si è conclusa con il risultato di 1-0.
Il serbo ha segnato il suo secondo gol stagionale dopo aver segnato nella prima partita regalando i tre punti alla Juventus Serie A 202526. Guarda questo video su Youtube L'articolo GENOA-JUVENTUS 0-1 IN EVIDENZA Vlahovic di nuovo a segno! Serie A 202526 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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