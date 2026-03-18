Gea | vittoria in casa ribaltata da un secondo di video

La Gea Basketball Grosseto ha perso in casa contro il Cosmocare Cus Pisa con il punteggio di 104-105 dopo un supplementare. La partita si è conclusa con un secondo di video review che ha ribaltato il risultato iniziale, trasformando una vittoria sicura in una sconfitta. L'incontro si è disputato nel Palasport di Grosseto.

Un finale da incubo sportivo ha trasformato una vittoria certa in una sconfitta amara per la Gea Basketball Grosseto, che nel Palasport di Grosseto ha perso 104-105 contro il Cosmocare Cus Pisa dopo un supplementare deciso da una verifica arbitrale tardiva. La partita, inizialmente sembrava conclusa con i biancorossi avanti grazie ai liberi di Alessandro Banchi, ma una protesta della panchina pisana ha portato a un’analisi video che ha ribaltato l’esito finale. Nonostante il risultato negativo, la squadra grossetana mantiene saldamente il comando della classifica DR1, conservando un vantaggio significativo sulle inseguitrici come Pescia, Valdicornia e Libertas Lucca. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gea: vittoria in casa ribaltata da un secondo di video Articoli correlati Fortitudo, una vittoria da primato. Classifica ribaltata: Aquila in vetta68 FORTITUDO BOLOGNA 73 REALE MUTUA : Schina 11, Teague 16, Severini 3, Allen 28, Tortù 4, Massone 2, Bruttini 2, Cusin 2, Stazzonelli, Eruke ne. Brescia, sconfitta al fotofinish a Varese: Iroegbu regala la vittoria ai padroni di casa all’ultimo secondo.La Germani Brescia è stata sconfitta dall'Openjobmetis Varese per 98-96 in una partita combattuta fino all'ultimo secondo, sabato 14 febbraio 2026. Contenuti utili per approfondire Gea vittoria in casa ribaltata da un... Temi più discussi: Gea Grosseto rimonta Carrara e vola verso il titolo: dodicesima vittoria consecutiva; Rimaneggiata ma inarrestabile, la Gea esulta sul parquet del Carrara; Lo scontro salvezza va alla Fiorentina, notte fonda per la Cremonese; Gea Basketball Grosseto beffata dal Cus Pisa: 104-105 dopo una clamorosa decisione finale. Gea difende il primato in casa del Cus PisaLa Gea Grosseto difende il primato in Divisione1 sul campo del fanalino Cus Pisa. Per la decima giornata, la formazione biancorossa, prima in classifica in compagnia della Libertas Lucca con 16 punti, ... lanazione.it Divisione 1 maschile. Gea, errore e beffa. Festa rimandataIncredibile sconfitta per la Gea, la prima della stagione davanti al pubblico amico, contro il Cosmocare Cus Pisa (104-105). msn.com Super Motta, de Gea protegge la Viola Top Parate 29ª giornata #SerieAEnilive #DAZN x.com De Gea para e salva il risultato all'inizio #PagelleFiorentina - facebook.com facebook