Gatto alleva cucciolo | il Golden che si comporta come

Un video ora molto condiviso mostra un cucciolo di Golden Retriever che si comporta come un gatto nero. Il cane, ancora molto giovane, imita i movimenti e alcune abitudini del suo fratello felino, che si comporta normalmente. La scena è stata ripresa in una casa privata e ha attirato l'attenzione di molti utenti online. Il video ha rapidamente fatto il giro dei social media.

Un cucciolo di Golden Retriever sta conquistando il web dopo che un video virale ha rivelato quanto abbia appreso dal suo fratello gatto nero. La pupa, allevata in gran parte dal felino, mostra abitudini feline come la pulizia passiva e il gioco delicato con le zampe. L’account Instagram @goldenpup.mika ha condiviso una serie di momenti che illustrano come il cane si comporti più come un gatto che come un tipico rappresentante della sua razza. Il video documenta l’influenza diretta del fratello gatto sulla crescita dell’animale, suggerendo che il felino abbia svolto un ruolo genitoriale fondamentale. Oltre le barriere di specie: un modello educativo inaspettato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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