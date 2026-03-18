Gattile a fuoco raccolti 400mila euro Nuova struttura | lavori ancora al palo

Un incendio ha distrutto un gattile, mentre sono stati raccolti circa 400mila euro per ricostruirlo. Attualmente, i lavori per la nuova struttura sono ancora fermi. Recentemente, il consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione per fare chiarezza su questa situazione. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale e delle associazioni animaliste.

Una mozione votata all’unanimità dal consiglio comunale per fare chiarezza sulla vicenda del gattile, in particolare sullo stato di avanzamento dei lavori per la costruzione della nuova struttura, sui fondi raccolti con eventi e donazioni dell’Associazione Dimensione Animale Rho (che gestisce il gattile), anche con un sopralluogo nell’area di via Turati. A distanza di sette anni e mezzo dall’incendio che il 27 settembre 2018 distrusse il gattile, maggioranza e minoranza vogliono capire come mai nonostante i fondi raccolti che, dall’ultimo verbale della commissione consiliare del gennaio 2024 si stima ammontino a 400mila euro, nonostante il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gattile a fuoco, raccolti 400mila euro. Nuova struttura: lavori ancora al palo Articoli correlati Assalto al portavalori: colpi di arma da fuoco e un bottino di 400mila euro, ancora code in autostradaAmmonterebbe a circa 400mila euro il bottino dell'assalto al portavalori della società Aquila messo a segno nelle prime ore di lunedì 5 gennaio,... Cava, tutto pronto per i lavori di realizzazione della nuova rotatoria: intervento da 400mila euroLa nuova opera rientra in un accordo di programma con il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Salerno (ASI), finalizzato con la...