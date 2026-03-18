A Gattatico, in provincia di Reggio Emilia, durante un controllo antidroga sono stati trovati diversi involucri di hashish bianco. La sostanza, che si distingue per il suo colore chiaro, è stata sequestrata dalle forze dell'ordine, che stanno proseguendo le indagini. La scoperta si inserisce in un'operazione volta a contrastare lo spaccio di droga tra i giovani.

Gattatico (Reggio Emilia), 18 marzo 2026 – Non solo il classico "fumo" marrone, ma anche la nuova frontiera delle sostanze resinose che sta spopolando tra le fasce più giovani: l'hashish bianco. I carabinieri di Gattatico lo hanno sequestrato in un controllo nel parco di via Gramsci. Il giovane fermato, che circolava a bordo di un monopattino, nascondeva in casa l’hascisc tradizionale ma anche la variante light-colored, confermando la tendenza del mercato illecito verso prodotti più puri e visivamente distintivi. Per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno denunciato un 20enne residente a Gattatico. Ieri sera verso le 21 i militari hanno effettuato controlli nelle aree verdi del paese, spesso segnalate come punti di aggregazione di giovani per consumare stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gattatico, dal controllo antidroga spunta l'hashish bianco

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