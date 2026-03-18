Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha dichiarato che la partita di ritorno contro il Bologna negli ottavi di finale di Europa League sarà decisiva e diversa dalle altre gare di campionato, sottolineando che non ci sarà spazio per i pareggi. La conferenza stampa si è tenuta alla vigilia dell’incontro, in cui si discuteranno le strategie per la sfida europea.

L’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna ha parlato in conferenza stampa. “ È una gara decisiva, diversa dal campionato. Non c’è pareggio. C’è la possibilità di andare oltre il 90esimo, sono partite diverse ma sempre affascinanti” Gasperini in conferenza. Quale può essere la chiave della partita? “ Non lo so, sono gare in cui l’episodio è ancor più determinante. Questa è la gara di ritorno, quindi è importante l’attenzione: come una finale, è una gara secca. Incidono poi il cinismo e la solidità. Penso che siano due squadre che possono portare lustro in questa situazione al nostro calcio”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gasperini: “È una gara decisiva, diversa dal campionato. Non c’è pareggio”

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